Dertig benzinebommen naar agenten gegooid in Noord-Ierland

Vlaming Maxim viert Pasen in Nepal: “Het is hier heel erg feestelijk, alles verloopt hier ‘normaal’”

7:02 Door de coronamaatregelen kunnen we dit jaar niet traditiegetrouw met de hele familie paaseitjes gaan rapen. Maxim De Zitter woont al negen jaar in Nepal en werkt als reisbegeleider, maar zal Pasen niet meteen vieren. “Het is hier voornamelijk een hindoeïstisch en boeddhistisch land, wij vieren hier andere zaken.” Van corona is nog weinig te merken in het land. “Hier gaat alles goed als ik het vergelijk met de situatie in België.”