Dertienjarige jongen overleden na TikTok-challenge: “Hij probeerde cool te doen en had nooit verwacht dat zijn zus 911 zou moeten bellen”

Een Amerikaanse tiener is overleden nadat hij samen met vrienden deelnam aan een TikTok-challenge. Dat schrijft CNN. De autoriteiten in de VS waarschuwden eerder al voor de gevaarlijke “benadryl challenge”, en de familie van de jongen ijvert nu voor een leeftijdsbeperking op de verkoop van medicijnen die worden misbruikt voor virale internetchallenges.

Jacob Stevens was een dertienjarig footballspelertje uit de Amerikaanse staat Ohio. Eerder deze maand filmden zijn vrienden hoe hij een handvol anti-allergiepilletjes tegelijk innam. De jongens imiteerden een virale ‘TikTok-challenge', maar het ging hopeloos mis, vertelt de familie van de jongen aan de lokale nieuwszender ‘ABS 6'.

“Jacob probeerde cool te zijn", klinkt het op een GoFundmepagina waarop de familie geld inzamelt voor de begrafeniskosten. Kort nadat de jongen een hele hoop pillen slikte, renden zijn vrienden in paniek naar beneden omdat Jacob een epileptische aanval kreeg. “Ik weet zeker dat hij nooit had verwacht dat het resultaat zou zijn dat zijn zus de hulpdiensten zou moeten bellen”, klinkt het. Jacob werd meer dan een uur lang gereanimeerd voor hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Daar lag hij bijna een week aan een beademingstoestel voor hij uiteindelijk overleed.

Leeftijdsbeperking

Zijn familie komt met het tragische verhaal naar buiten om iedereen te waarschuwen voor de gevaren van dergelijke online uitdagingen. “Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat geen enkel ander kind dit moet meemaken”, zei Jacob’s grootmoeder Dianna Stevens. De vader van de jongen ijvert intussen voor een leeftijdsbeperking op het kopen van soortgelijke medicijnen. “Het is mijn levensdoel geworden om dat voor elkaar te krijgen. Ik ga door tot de dag dat ik sterf.”

De Amerikaanse autoriteiten waarschuwden in 2020 al voor de gevaren van Benadryl, een medicijn tegen hooikoorts en allergieën dat misbruikt wordt door jongeren in online uitdagingen. “Een overdosis kan lijden tot ernstige hartproblemen, epileptische aanvallen, coma of zelfs de dood”, klonk het toen.

Blackout-challenge

Het is niet de eerste keer dat TikTok in opspraak komt omwille van gevaarlijke challenges die vaak heel jonge gebruikers in gevaar brengen. Het bedrijf werd in het verleden al meermaals bekritiseerd voor het toestaan en het verspreiden van gevaarlijke uitdagingen. Vorig jaar werd het sociale mediaplatform aangeklaagd door verschillende families na de dood van drie jonge meisjes die hadden deelgenomen aan de virale ‘Black out-challenge’.

“Ons diepste medeleven gaat uit naar de familie”, laat TikTok weten in een mededeling naar aanleiding van de dood van Jacob. “Ons team van 40.000 veiligheidsprofessionals werkt aan het verwijderen van schendingen van onze Community Guidelines en we moedigen onze community aan om content of accounts waarover ze zich zorgen maken te melden", klinkt het nog.