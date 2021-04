Dertienjarige doodgeschoten door Amerikaanse politie: al de 110de minderjarige op zes jaar tijd

Het is de openbaring van bodycambeelden die de dood van Adam Toledo in het nieuws heeft gebracht. Toen hij op 29 maart werd neergeschoten in Chicago, heette het nog dat hij een vuurwapen vasthield. Dat werd ook teruggevonden in het steegje waar hij stierf aan een schot in de borst. Maar op de beelden is te zien dat de tiener het wapen al weggegooid had en beide handen in de lucht stak op het ogenblik dat agent Eric Stillman (34) op hem vuurde.