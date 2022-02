Dertien Oekraïense ‘helden van Slangeneiland’ bekopen “go fuck yourself” aan Russen met de dood

Het Oekraïense leger heeft zeker 137 soldaten verloren op de eerste dag van de Russische invasie, zo heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gemeld in een videoboodschap. “Vandaag viel Rusland het hele grondgebied van Oekraïne aan. En vandaag hebben onze verdedigers geweldig werk geleverd”, aldus Zelensky. Dertien van de doden krijgen momenteel extra veel aandacht in Oekraïne. Ze vielen op Slangeneiland, een klein eiland westelijk van de Krim.

Daar werd een Oekraïense stelling donderdag benaderd door de Russische oorlogsschepen Moskva en Vasily Bykov. “Geef je over of we openen het vuur”, zo was te horen in gesprekken tussen aanvallers en verdedigers. De Oekraïners besluiten na kort overleg in niet mis te verstane bewoordingen dat ze zich niet zullen overgeven en dat de Russen de pot op kunnen.

“Go and fuck yourself”

“Ik ben een Russisch oorlogsschip. Ik herhaal, ik ben een Russisch oorlogsschip”, valt te horen in een audiofragment. “Ik stel voor dat u de wapens onmiddellijk neerlegt en u overgeeft om bloedvergieten en doden te vermijden”, zegt een Russische officier. “Anders zal u gebombardeerd worden.”



Na een tijdje volgt het antwoord. Een Oekraïense soldaat zegt: “Russisch oorlogsschip, go and fuck yourself.”

Volledig scherm Het Oekraïense grenseiland Zmiiny, ook wel Slangeneiland genoemd, waar 13 grenswachten werden gedood door Russische troepen. © LOCATION4FILM.COM.UA

Dertien doden

Het werden de laatste woorden vanop de militaire buitenpost op het eiland. Even later wordt de militaire stelling beschoten en vernietigd. Alle aanwezige dertien Oekraïense grenswachten, onder wie vrouwen, kwamen daarbij om. Daarna zouden Russische soldaten het eiland hebben betreden om controle over de resten van de faciliteit over te nemen.

Volgens president Zelensky was het verzet een dramatisch voorbeeld van Oekraïense vastberadenheid en heldendom. Alle verdedigers krijgen postuum de hoogste militaire eer, beloofde hij al.

Volledig scherm Beeld van vorige week waarbij kruiser Moskva het vuur opent tijdens militaire oefeningen in de Zwarte Zee nabij de Krim. Deze foto is verspreid door het Russische ministerie van Defensie. © EPA

Het rotsachtige eiland Zmiinyi of ook ‘Slangeneiland’ ligt ongeveer 48 kilometer buiten het zuidelijke punt van het Oekraïense vasteland, in de Zwarte Zee. Het bevindt zich zo’n 300 kilometer ten westen van de Krim, het Oekraïense grondgebied dat Rusland in 2014 annexeerde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Strategisch belang

Hoewel het eiland ruwweg slechts 16 hectare groot is, werd het in een rapport vorig jaar van de onpartijdige denktank Atlantic Council nog “belangrijk” genoemd in de maritieme territoriale claims van Oekraïne in de Zwarte Zee, schrijft CNN.

President Zelensky benadrukte het strategische belang ervan vorig jaar ook nog door het eiland uit te kiezen als de plek voor een interview met Oekraïense media voorafgaand aan een top om te proberen de annexatie van de Krim door Rusland ongedaan te maken.

De woorden van Zelensky die dag aan journalisten bleken profetisch: “Dit eiland is, net als de rest van ons grondgebied, Oekraïens land en we zullen het met al onze macht verdedigen”, zei hij.

Volledig scherm Beeld van vorige week waarbij kruiser Moskva het vuur opent tijdens militaire oefeningen in de Zwarte Zee nabij de Krim. Deze foto is verspreid door het Russische ministerie van Defensie. © EPA

Bekijk ook: Zo is Rusland Oekraïne binnengevallen