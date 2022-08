Dertien jaar cel voor Canadese miljardair in China

Trump-critica Murkowski overleeft Midterms in Alaska, ook Sarah Palin nog in de running

Lisa Murkowski, een van de weinige Republikeinen die gestemd heeft voor de afzetting van Donald Trump na de bestorming van het Capitool op 6 januari, is nog in de running om haar zetel in de Amerikaanse Senaat te behouden. Dat is gebleken na de voorverkiezingen in Alaska dinsdag (plaatselijke tijd). Ook Sarah Palin, voormalig vicepresidentskandidaat en ex-gouverneur van Alaska, maakt nog kans op een zetel in het Huis van Afgevaardigden.

17 augustus