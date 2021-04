Dertien doden nadat busje in kanaal terechtkomt op de Filipijnen

Zorgbe­stuur­ders vragen Nederland­se regering te stoppen met testevene­men­ten

18 april Een groep ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en artsen doet een oproep aan de Nederlandse regering om te stoppen met investeringen in testevenementen. In een manifest uiten ze kritiek op het plan van de overheid om 925 miljoen euro vrij te maken voor het opzetten van een infrastructuur van testen. Dat geld kan volgens de groep beter geïnvesteerd worden in gezondheid en preventie.