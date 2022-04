Dermagne zet Belgische offshorewindindustrie in de verf in Denemarken

Arcadis Ost wordt een windpark voor de Duitse kust in de Baltische Zee, met 27 windmolens en een totale capaciteit van 247 megawatt. Het gaat om een project van Parkwind in samenwerking met 50Hertz, de uitbater van het hoogspanningsnet in het noordoosten van Duitsland en dochter van Elia. Aan het project hangt een prijskaartje van 800 miljoen euro, waarvan het grootste deel voor rekening van Parkwind.

In Aalborg, in het noorden van Denemarken, legt staalaannemer Bladt de laatste hand aan het platform van Arcadis Ost, dat de geproduceerde stroom van de windturbines zal verzamelen, omzetten naar hoogspanning en via bijna 100 kilometer aan onderzeese kabels op het transmissienet van 50Hertz zal injecteren. Nog voor de zomer wil Parkwind het platform op zee krijgen, zodat Arcadis Ost uiteindelijk in het eerste kwartaal van volgend jaar stroom zou kunnen leveren.

Expertise promoten

Met zijn bezoek aan het platform in aanbouw wil minister Dermagne de Belgische expertise rond offshorewindenergie promoten. "Als minister van Economie is het belangrijk om de prestaties van de Belgische bedrijven in de verf te zetten", zei Dermagne. "De Belgische knowhow bestaat en wordt nu geëxporteerd naar het buitenland." Hij had het over "een belangrijke sector" voor de Belgische economie die meer dan 15.000 banen creëert.

Net zoals Dermagne roemden ook Parkwind en Elia de voortrekkersrol van België wat offshorewindenergie betreft. Voor Parkwind gaat het om het eerste buitenlandse project. "Het zet ons verder op de kaart na vier succesvolle projecten in de Belgische Noordzee", aldus CEO François Van Leeuw. Voorts werkt Parkwind aan projecten in Ierland en Noorwegen, al heeft het in eigen land ook zijn zinnen gezet op de ontwikkeling van de nieuwe Prinses Elisabethzone in de Noordzee.

Ook Elia ziet verdere kansen in het buitenland. "We zien in heel wat landen dat men zich nu vragen begint te stellen die wij 10 jaar geleden hebben gesteld. We kunnen daar een rol in spelen", zei CEO Chris Peeters. In februari richtte Elia nog het filiaal WindGrid op, dat international zal werken rond netinfrastructuur op zee. Twee weken geleden ging Peeters met WindGrid nog op prospectie in de Verenigde Staten. Daar ziet de Elia-CEO "enorme kansen".