Derksen nuanceert uitspraken: “Kaars stond tussen haar benen, niet gepenetreerd”

Het Nederlandse tv-gezicht Johan Derksen heeft in ‘Vandaag Inside’ gereageerd op alle commotie over zijn bekentenis van gisteravond. Derksen vertelde toen dat hij vroeger, toen hij nog voetbalde, een dronken, bewusteloze vrouw met een kaars heeft gepenetreerd.

Nu nuanceert hij die uitspraken. “Het was zo’n hele grote 1000-uren kaars, op zo’n grote sokkel. Die waren toen heel populair. Die hebben we tussen haar benen gezet. Die stond zo de lucht in. Ik heb haar daarmee niet gepenetreerd. Maar het blijft onbeschaafd. Maar ik heb aan willen tonen, dat het tijdsbeeld zo was. Nu word je daarvoor neergesabeld.”

Eigenlijk is het een verhaal voor op café, zegt Derksen. Derksens vrouw zei dat hij zich moet realiseren dat je “niet met een paar mannen in een stamcafé aan het lullen bent, maar dat iedereen meekijkt”. Derksen trekt vervolgens de conclusie bij zichzelf dat hij 24 jaar was, “ik had een stuk in mijn reet”, en hij had zich misdragen. “Dat is wat ik wilde aantonen, iedereen misdraagt zich weleens.”

Nieuwe wending

Presentator Wilfred Genee, en tafelgasten René van der Gijp en Özcan Akyol, kijken verbaasd op van deze nieuwe wending in het verhaal van Derksen. Een dag eerder had Derksen het nog over “erin steken”, schaamde hij zich diep en zei hij dat hij “daarvoor nu in de gevangenis zou belanden”.

Volledig scherm Groot jolijt in de televisiestudio gisteravond toen Derksen zijn verhaal vertelde. © Vandaag Inside

Van der Gijp gelooft het allemaal niet meer, zegt hij. “Het is een verhaal van 50 jaar geleden. Hij verzint een deel van het verhaal erbij om het verhaal leuker te kunnen vertellen.” Van der Gijp vertelt dat hij het verhaal gisteren al heel bizar vond, vandaar dat hij er grapjes over maakte. “Ik lachte de slachtoffers niet uit. Het is zo’n verhaal dat je op een verjaardag hoort en er dan over grapt.”

Derksen zegt dat het absoluut geen verzonnen verhaal is, “hoe makkelijk ik er dan ook mee weg zou komen. Ik heb de anekdote verteld, omdat dit land bol staat van hypocriete mensen die mensen aan de schandpaal nagelen, maar toch ook dit soort dingen hebben gedaan.”

Volledig scherm © ANP

Derksen zegt zich niks aan te trekken van alle kritiek en alle consequenties, mochten die er zijn, te zullen aanvaarden. “Maar ik ga hier niet 25 jaar na dato mijn excuses lopen maken”, herhaalt Derksen zijn woorden van gisteren. “Ik weet niet eens hoe ze heet.”

Woedende reacties

Het verhaal van Derksen, waar alle aanwezigen aan tafel dinsdagavond hard om moesten lachen, leidde vandaag tot veel woedende reacties. Mariëtte Hamer, de Nederlandse regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, sprak van “ontluisterende televisie”. Een aantal slachtoffers van misbruik rond het programma ‘The Voice’ vond het verhaal van Derksen “bizar en misselijkmakend” en riep John de Mol, de baas van Talpa, op actie te ondernemen.

Ook op sociale media regende het boze reactie. Het Openbaar Ministerie werd door onder anderen schrijver Arthur Japin opgeroepen om actie te ondernemen.

“Het zendermanagement is bezig met deze zaak”, liet Talpa eerder vandaag weten. “We lopen niet vooruit op de inhoud van de uitzending.” Het was toen nog niet duidelijk of Derksen in de uitzending terug zou komen op de commotie en of hij überhaupt aan tafel zou zitten.

LEES OOK: