Derek Chauvin kan zwaardere straf krijgen door verzwarende omstandigheden in zaak George Floyd

Parket start onderzoek nadat 34-jarige Amerikaan sterft na arrestatie: "We proberen je te helpen!"

11 mei De lokale autoriteiten van het Amerikaanse Rhode Island zijn een onderzoek gestart naar het overlijden van Joseph Ventre (34). Op 7 mei kwam de politie ter plaatse bij Ventre, die zeer verward overkwam. De Amerikaan was luid schreeuwend op een grasveld aan het rollen. Hij was mogelijk onder invloed. Verschillende agenten probeerden Ventre in de boeien te slaan, waarbij de man 90 seconden lang met zijn hoofd naar de grond gericht lag. Ventre werd meegenomen naar het ziekenhuis, maar overleed niet veel later. Zowel het parket als de politie zelf onderzoekt nu of de omstandigheden van zijn arrestatie een rol speelden bij het overlijden.