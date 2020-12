Derde weekend van protesten tegen omstreden veiligheidswet in Frankrijk, 142 mensen gearresteerd

Betoging in Parijs tegen nieuwe veilig­heids­wet leidt tot schermutse­lin­gen en reeks arresta­ties

5 december De betoging in Parijs tegen het politiegeweld en de nieuwe veiligheidswet is zaterdag uitgemond in rellen. Oproerkraaiers staken vuurwerk af en staken auto’s in brand. De politie reageerde onder meer met traangas. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin heeft de politie tot dusver 22 mensen opgepakt.