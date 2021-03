Derde vrouw beschuldigt gouverneur New York van ongewenst gedrag

Gouverneur New York onder vuur voor achterhou­den sterftecij­fers rusthuizen

16 februari In New York heeft een naaste medewerker van gouverneur Andrew Cuomo haar excuses aangeboden voor uitspraken dat de staat cijfers over het aantal Covid-19-overlijdens in rusthuizen heeft achtergehouden. De Democraat ligt zwaar onder vuur na verschillende aantijgingen over het doelbewust achterhouden en minimaliseren van de zware tol van het coronavirus in de staat. Vele partijgenoten en oppositieleden willen dat Cuomo’s speciale volmachten van hem worden afgenomen.