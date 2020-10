Derde verdachte in voorhechtenis na terreuraanslag in Nice

UPDATE Terrorist Nice is Tunesiër van 21 die als vluchte­ling Europa binnenkwam via Lampedusa

30 oktober De dader die donderdag in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek van Nice drie mensen vermoordde, is de 21-jarige Tunesiër Brahim A. Hij zou eind vorige maand via het Italiaanse Lampedusa Europa zijn binnengekomen als vluchteling. Hij had papieren van het Italiaanse Rode Kruis bij zich. Brahim A. werd neergeschoten door de politie en naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeert niet in levensgevaar. Ook een 47-jarige man die de avond tevoren nog contact zou hebben gehad met Brahim A. is aangehouden.