Derde verdachte in voorhechtenis na terreuraanslag in Nice, man in Tunesië opgepakt na opeisen aanslag

Na de aanslag in Nice zit ook een derde man in voorhechtenis. Het gaat om een naaste van een man die vrijdagavond werd opgepakt in verband met de zaak. In Tunesië hebben de veiligheidsdiensten een man opgepakt die de aanslag in de naam van een tot nu toe onbekende groep heeft opge

De 33-jarige man was aanwezig bij een huiszoeking van de politie in de woning van de tweede verdachte. Van die laatste wordt vermoed dat hij in contact stond met de dader van de aanslag. "We proberen zijn rol in dit alles op te helderen", aldus een gerechtelijke bron.

Vrijdagavond werd de tweede verdachte, een 35-jarige, opgepakt in Nice. Hij zou in contact hebben gestaan met de dader. Donderdag rekende de politie al een eerste verdachte in, een man van 47 jaar, die de avond voor de aanslag op videobeelden naast de dader is te zien.

De speurders gaan na of de dader, de 21-jarige Tunesiër Brahim Issaoui die zwaargewond raakte na de tussenkomst van de politie, medeplichtigen had en hoe hij onder meer aan twee gsm’s was geraakt die in een zak met zijn persoonlijke spullen werden gevonden. Volgens de eerste vaststellingen zou de twintiger een of twee dagen voor de mesaanval in Nice zijn aangekomen.

Aanslag opgeëist in naam van onbekende groep

De Tunesische veiligheidsdiensten hebben een man opgepakt die in naam van een tot nog toe onbekende groep de aanslag van donderdag in Nice heeft opgeëist. Volgens een woordvoerder van het Tunesische gerecht werd de man vermoedelijk door een tweede persoon geholpen bij het opnemen van zijn videoboodschap.

In de video, die op sociale media circuleerde, beweerde de man dat de aanslag in Nice werd gepleegd in naam van “Ansar al-Mahdi in Tunesië en de Maghreb”. Het gerecht heeft echter twijfels dat die groepering daadwerkelijk zou bestaan. Tot nu toe was de naam nog nergens opgedoken.

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice vielen donderdag drie doden.