Derde van toeristische bestemmingen wereldwijd gesloten

New Yorks gouverneur Cuomo wil niet aftreden

2:51 De 63-jarige gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft zondag laten weten dat hij niet van plan is om af te treden. In het weekend doken er nieuwe getuigenissen op over grensoverschrijdend gedrag. Verschillende hooggeplaatste Democraten uit New York voeren intussen de druk op om hem te laten aftreden.