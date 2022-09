Derde overlijden aan “longontsteking met onbekende oorsprong” in Argentinië, mogelijk legionella

Kandidaten gaan elkaar te lijf in het ‘WK worstelen in vleesjus’

In het Engelse Lancashire werd afgelopen maandag een bijzondere sportwedstrijd georganiseerd. Een groot aantal worstelaars nam het tegen elkaar op in de twaalfde editie ‘worstelen in vleesjus’. Het evenement werd de afgelopen twee jaar afgelast omwille van corona. Nu is het Wereldkampioenschap vleessausworstelen weer terug van weggeweest.

