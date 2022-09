Derde overlijden aan “longontsteking met onbekende oorsprong” in Argentijnse Tucuman, mogelijk legionella

Moordwapen nog altijd spoorloos in zaak vermoorde dubbelgang­ster

Er is nog altijd geen moordwapen gevonden in de zaak van een vermiste jonge vrouw in Duitsland die dood teruggevonden leek te zijn in haar auto, tot bleek dat het eigenlijk om een dubbelgangster ging. Bij een zoektocht in de buurt werden messen gevonden, maar geen daarvan is gebruikt om het slachtoffer om het leven te brengen. Dat meldt de politie vandaag.

15:32