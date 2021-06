"Derde golf is duidelijk begonnen”: vaccinatie- en testoffensief in noordwesten van Engeland in race tegen Delta-variant

In het noordwesten van Engeland zijn de autoriteiten een offensief gestart tegen de in India ontdekte Delta-variant van het coronavirus. Door massaal te testen en te vaccineren, wordt geprobeerd om de verdere verspreiding van de variant tegen te gaan. In de regio lopen de besmettingen ondanks de vaccinaties verder op, en de Britse regering beraadt zich of de verdere versoepelingen op 21 juni wel kunnen doorgaan.

De regering zet, zoals eerder al het geval was in de coronahotspot Bolton, onder andere militairen in om burgers in het bijzonder zwaar getroffen gebied rond Manchester en in het graafschap Lancashire systematisch te testen op het virus, zo meldt de BBC. In Manchester en andere gemeenten wordt aan alle inwoners ouder dan 18 jaar gevraagd om een afspraak te maken voor vaccinatie, terwijl dat in de rest van het land voorlopig alleen kan vanaf 25 jaar. Verschillende burgemeesters hebben de regering al opgeroepen om hen meer vaccins te bezorgen.

Ook wordt onder meer de testcapaciteit, brononderzoek en isolatie opgevoerd, zei minister van Volksgezondheid Matt Hancock in The Guardian. In de grootste risicogebieden keert de regelgeving voor niet noodzakelijk reisverkeer terug. In brandhaard Bolton, ten noordwesten van Manchester, werd vorige maand het dragen van een mondmasker op middelbare scholen alweer verplicht en het reisverkeer beperkt. Daardoor daalde daar het aantal nieuwe besmettingen.

Versoepelingen on hold?

De toenemende verspreiding van de zeer besmettelijke Delta-variant zorgt ervoor dat het aantal coronagevallen in Groot-Brittannië opnieuw fors stijgt, en dan vooral bij jongeren die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn. Nadat de zevendaagse incidentie lange tijd amper boven de 20 zat, is die incidentie momenteel opnieuw gestegen naar 46 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Per dag komt dat neer op bijna 5.500 besmettingen per dag, of 80 per miljoen inwoners. In België zitten we aan ongeveer 105 besmettingen per dag per miljoen inwoners.

In het Verenigd Koninkrijk kreeg 60 procent van de bevolking al minstens een eerste coronaprik, meer dan 41 procent is volledig gevaccineerd. Bij ons is dat respectievelijk 45 procent en 22,5 procent.

De felle opmars van de Delta-variant, die nu meer dan drie kwart van alle besmettingen uitmaakt, doet de regering nadenken of de volgende fase in de versoepelingen op 21 juni wel kan doorgaan. Dan zijn er geen sociale beperkingen meer, gaan nachtclubs weer open en mogen er weer evenementen plaatsvinden. Maar minister van Wonen Robert Jenrick zei vanmorgen aan de Britse media dat hij inwoners zou aanraden toch niet te veel plannen te maken voor de weken na 21 juni. De besmettingen “zitten duidelijk in de lift”, aldus Jenrick, en de overheid onderzoekt de meest recente data nog om een gefundeerde beslissing over de versoepelingen te kunnen nemen.

“Derde golf is bezig”

Er is vooral nog veel onduidelijkheid over de vraag of de stijgende besmettingen ook tot meer hospitalisaties en uiteindelijk ook overlijdens zullen leiden. Uit een analyse van The Financial Times blijkt alvast dat het aantal ziekenhuisopnames in het noordwesten van Engeland stevig in de lift zit, vergelijkbaar met de tweede golf van het najaar van 2020. “De derde golf in ziekenhuisopnames is duidelijk bezig”, zegt journalist John Burn-Murdoch in zijn analyse.

De cijfers blijven weliswaar stabiel in de oudere leeftijdsgroepen die volledig gevaccineerd zijn, maar stijgen vooral bij de jongeren die nog geen eerste of tweede dosis hebben gekregen. Van de 126 opgenomen ziekenhuispatiënten die vorige week besmet waren met de Delta-variant, waren er slechts drie volledig gevaccineerd. 28 anderen hadden een enkele dosis gekregen, en de rest, de grote meerderheid dus, had nog geen enkele prik gekregen. “Vaccinaties werken zeer goed, ook tegen de Delta-variant. Ze blijven onze uitweg”, concludeert The Financial Times.

“Uiterst precies gebalanceerde beslissing”

Verder vaccineren lijkt dus de enige uitweg, en de vraag is of de regering de versoepelingen zal uitstellen om zo nog honderdduizenden inwoners extra een prik te kunnen geven en te vermijden dat de groei van het aantal gevallen en ziekenhuisopnames nog zal versnellen.

Op 14 juni zal de regering een beslissing nemen. “We hebben net deze periode van vijf weken tussen de stappen in de versoepelingen genomen, en dat blijkt nu van onschatbare waarde te zijn. Het gaat om een uiterst precies gebalanceerde beslissing”, aldus minister Jenrick vanmorgen.

Delta-variant verspreidt zich wereldwijd verder De in India ontdekte Delta-variant van het coronavirus komt nu in meer dan 70 landen en gebieden voor. In nog eens vijftien landen wordt er gecontroleerd of de variant er aanwezig is. Daarmee verspreidt de variant zich wereldwijd verder, bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. De Delta- of Indiase variant is veel besmettelijker dan de andere varianten. Wereldwijd daalt het aantal bevestigde coronabesmettingen wel voor de zesde week op rij, maakte WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag bekend. In totaal zijn sinds het begin van de pandemie wereldwijd meer dan 3,7 miljoen mensen gestorven. Meer dan 173 miljoen mensen zijn besmet.