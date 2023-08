Derde dode op vier dagen tijd in oorlog om ‘drugssupermarkten’ in Marseille

ANALYSE. Poetin krijgt een vredesak­koord wel verkocht aan zijn volk, maar een volgende oorlog ook

In Rusland wil meer dan zestig procent van de bevolking dat de oorlog stopt. En bijna de helft heeft daar zelfs alle terreinwinst voor over. Dat lijkt perspectieven te scheppen voor vredesgesprekken. Want Poetin kan zich dus permitteren om toegevingen te doen. Alleen: hoe verraderlijk zou zo’n vredesakkoord dan zijn? Wij doken in een reeks nieuwe studies die leren hoe de Russen kijken naar de oorlog en naar hun leider. Stel dat er iemand in de plaats van Poetin moet komen: wat voor iemand moet dat dan zijn?