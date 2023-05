Der Spiegel: Berlijn belooft Kiev grootste wapenpakket tot nu toe, met onder meer 30 Leopard 1-tanks

Pakistaan­se ex-pre­mier Imran Khan vrij op borgtocht na dagenlange rellen

De Pakistaanse oud-premier Imran Khan is na drie dagen van juridische chaos en rellen op borgtocht vrijgelaten, melden Pakistaanse media. Dat gebeurde uren nadat het Hooggerechtshof in de hoofdstad Islamabad daartoe had bevolen. De rechters bepaalden ook dat de populaire politicus de komende twee weken niet opnieuw mag worden aangehouden. Zijn partij liet weten dat Khan reist naar de stad Lahore, op 380 kilometer van de hoofdstad.