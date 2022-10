Depot met 100.000 ton brandstof voor Oekraïense luchtmacht vernield, zegt Rusland

Twee belangrij­ke Europese internetka­bels kort na elkaar onderbro­ken: wereldwijd problemen en voer voor speculatie

Woensdagavond is in het zuiden van Frankrijk een belangrijke internetkabel doorgeknipt, waardoor er wereldwijd problemen met de internetverbinding konden optreden. In de Noordzee ging rond dezelfde tijd nog een andere kabel kapot. De twee incidenten lijken op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben gehad, schrijft technologiewebsite ‘Tweakers’. Maar het gaat wel om opvallende onderbrekingen. Vooral bij het eerste incident was de impact groot.

22 oktober