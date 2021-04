Denen moeten coronapaspoort tonen als ze naar kapper of op restaurant willen: hoe werkt het systeem precies?

Denen hebben vanaf nu het befaamde coronapaspoort nodig om bijvoorbeeld naar de kapper of op restaurant te gaan. Het land treedt daarmee als eerste in Europa in de voetsporen van Israël. Maar wat zijn nu de voordelen die verbonden zijn aan zo’n pasje en hoe werkt het precies?

Eerst een korte blik op de exitstrategie van Denemarken: kappers, tatoeëerders en uitbaters van massagesalons zijn sinds twee dagen weer aan de slag. Als de coronacijfers het toelaten, volgen op 21 april de terrasjes. Vanaf 6 mei is het de beurt aan concertzalen, theaters en bioscopen. Obers zouden de klanten in hun restaurant dan ook weer binnen mogen bedienen. Voor al deze uitstapjes zullen Denen voortaan een coronapaspoort op zak moeten hebben.

Wanneer komen de inwoners in aanmerking?

- Als ze gevaccineerd zijn uiteraard. Het groene licht volgt pas twee weken nadat de laatste dosis gezet is.

- Als ze in de voorbije 72 uur een negatieve coronatest laten afnemen hebben. Zowel een PCR-test als een sneltest geldt hier als bewijs.

- Als ze kunnen bewijzen dat ze in de voorbije drie maanden een coronabesmetting opgelopen hebben en intussen niet meer besmettelijk zijn. Wie het nieuws ontdekte via een sneltest krijgt het duidelijke advies om toch ook een PCR-test te laten afnemen.

In alle omstandigheden blijft een mondmasker wel een vereiste.

Volledig scherm De coronapas wordt een onmisbaar gegeven in het dagelijkse leven van de Denen. © via REUTERS

Hoe moeten Denen zo’n coronapaspoort op de kop tikken?

Denemarken kiest voor de digitale aanpak. Gegevens kunnen geregistreerd worden via een app of uitgeprint worden via de site sundhek.dk. Morten Elbaek Petersen, de CEO van het online gezondheidsportaal, waarschuwt wel voor lange wachtrijen. “Als veel mensen tegelijk inloggen, komt het systeem ongetwijfeld onder druk te staan.” Wie niet goed met een computer overweg kan, kan toch ook nog een papieren paspoort in de bus krijgen.

Gelden er uitzonderingen?

Kinderen onder de vijftien jaar hoeven nooit een bewijs voor te leggen. Ook personen die om medische redenen geen Covid-test kunnen laten afnemen, worden vrijgesteld.

Kan het paspoort gebruikt worden om te reizen?

Nee, daarvoor wordt het zogenaamde ‘digitale groene certificaat’ in het leven geroepen. De Deense regering is er echter van overtuigd dat de paspoorten op termijn wel zullen helpen om buiten de landsgrenzen te reizen.

Is het coronapaspoort een blijver?

In een clausule staat dat het pasje niet langer vereist zal zijn van zodra iedereen in Denemarken de mogelijkheid gekregen heeft om zich te laten vaccineren. Volgens het huidige schema zou de regel dus gelden tot eind juli. De problemen met het AstraZeneca-vaccin zorgen nu wel voor enige vertraging.

Uit een recente enquête blijkt voorlopig dat 67 procent van de Denen voorstander is van het systeem. 16 procent vindt het coronapaspoort een “slecht idee”.

Wat riskeren overtreders?

Uitbaters die klanten zonder pasje in hun winkel laten, krijgen een boete van 400 euro. Wie meermaals in de fout gaat, kan het bedrag zien oplopen tot 6.000 euro. Klanten zelf moeten bij een overtreding 330 euro ophoesten.

Hoe zijn de eerste ervaringen?

Informaticus Rune Højsgaard (42) was er dinsdag als de kippen bij om zijn kapsel onder handen te laten nemen. “Ik heb me vorige zaterdag laten testen, het bewijs gold dus tot deze namiddag. Maar ik laat me sowieso minstens één keer per week testen, voor mij is dat geen enkel probleem.”

Kapper Pernille Nielsen is vooral tevreden dat hij na vier maanden weer klanten kan ontvangen. “Hier hebben we zo lang op gewacht. We doen er alles aan om open te blijven. Het coronapaspoort? Ook dat zullen we wel weer overleven, zeker? Hopelijk is het allemaal snel voorbij.”

De voorzitter van de Deense handelsfederatie ziet de evolutie met lede ogen aan. “Het is onverantwoord om onze handelaars met zo’n verantwoordelijkheid op te zadelen”, stelt Jacob Brandt. “In mijn ogen zou de politie zulke controles moeten uitvoeren.”

Zaterdag zal er ook geprotesteerd worden tegen het coronapaspoort. Het initiatief komt van de zogenaamde ‘Men In Black’, een protestgroep die zich verzet tegen alle coronabeperkingen. “Overal worden we in de gaten gehouden. We hebben genoeg van een maatschappij die haar burgers zo wantrouwt”, klinkt het in een oproep op Facebook.

Zijn er risico’s mee gemoeid?

Nu al blijkt dat er makkelijk gefraudeerd kan worden. Beveiligingslekken maken het mogelijk om antwoorden op de portaalsite naar eigen goeddunken aan te passen. Zo kan met enkele muisklikken de datum van een negatieve coronatest aangepast worden of van een positieve toch een negatieve test gemaakt worden.

Wanneer is het onze beurt?

Bij ons pleit voorlopig niemand voor een coronapaspoort als toegangsticket. Premier Alexander De Croo wil absoluut vermijden dat er een tweedeling komt tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden.

Technisch zou het wel kunnen. “De beslissing over wat je met zo’n certificaat kan doen, wordt genomen door de individuele lidstaten”, zei Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen eind februari al.

Een uitzondering geldt voor het reizen. Als de technische hordes tijdig genomen worden, zou het ‘digitale groene certificaat’ voor de zomer een feit kunnen zijn.