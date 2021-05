Denemarken zegt nee tegen Johnson & Johnson-vaccin

De beslissing komt er nadat er verschillende meldingen van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes waren gesignaleerd in de Verenigde Staten. Het Europees geneesmiddelenbureau EMA oordeelde eind april dat een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes wel degelijk als erg zeldzame bijwerking van het coronavaccin van Johnson & Johnson in de bijsluiter moest worden opgenomen, maar dat de voordelen nog steeds ruimschoots de doorslag geven.

“Het is duidelijk dat dit een moeilijke beslissing was, zeker aangezien we ons midden in de epidemie bevinden en ook het coronavaccin van AstraZeneca al hebben opzijgeschoven”, zei Helene Probst, adjunct-directeur van het Deense gezondheidsinstituut. De maatregel wordt genomen omdat de epidemie in Denemarken momenteel goed onder controle is en er goede vooruitgang wordt gemaakt met de andere coronavaccins, klinkt het.