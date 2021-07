Denemarken wil derde vaccindosis voor vele duizenden burgers

Pret­parkfan? Vijf nieuwe attracties waar je onderstebo­ven van zal zijn

14 juli Voor een spannende zomer hoef je niet ver te gaan. De naburige pretparken hebben heel wat in petto voor wie op zoek is naar kicks maar daarvoor niet per se de Mount Everest hoeft te beklimmen. Deze attracties beloven niet alleen jou, maar ook je adrenalinegehalte flink de hoogte in te jagen.