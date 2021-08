Denemarken versoepelt coronamaatregelen

Theater- en cinemazalen met minder dan 500 bezoekers moeten niet langer een vaccinatie- of testbewijs vragen aan bezoekers. Dat geldt ook voor musea, pretparken en zoos. Zelfs in sportaccommodaties is een bewijs van vaccinatie of een test niet langer vereist, hoewel in sportscholen steekproefsgewijze controles mogelijk zijn. Bij voetbalwedstrijden mogen fans van de uitploeg weer het stadion in.