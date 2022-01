Denemarken schrapt alle beperkingen ondanks coronagolf

Versoepe­lin­gen in Nederland: horeca en cultuur mag weer tot 22.00 uur, pretparken ook weer open

De coronamaatregelen in Nederland worden versoepeld, ondanks het hoge aantal besmettingen. Dat heeft de regering dinsdagavond aangekondigd. Het versoepelde pakket aan regels geldt in principe zes weken, over drie weken is er een ‘weegmoment’. De maatregelen gaan morgen/woensdag meteen in.

25 januari