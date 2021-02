Denemarken neemt 13 terreurverdachten in voorhechtenis, wapens en ingrediënten voor bommen gevonden

De Deense autoriteiten hebben vrijdag gemeld dat dertien mensen in voorlopige hechtenis zijn genomen op verdenking van het plannen van één of meerdere terreuraanslagen in Denemarken of Duitsland.

De verdachten werden vorig weekend bij een grootscheepse antiterreuroperatie opgepakt. Ze worden beschuldigd van het verwerven van "ingrediënten en componenten voor de vervaardiging van explosieven" en het aanschaffen van wapens, of van medeplichtigheid aan het plannen van terreurdaden, zei de Deense veiligheids- en inlichtingendienst PET.

"We hebben ingrediënten gevonden die dienen om bommen te maken. We hebben ook geweren in beslag genomen”, zei Flemming Drejer van PET op een persconferentie. PET denkt dat de geplande aanslagen door islamisme ingegeven waren.

Gelinkt

Zeven mensen - vier mannen en drie vrouwen - blijven tot 2 maart in voorarrest, maakte PET donderdag bekend. Vrijdagochtend besliste een Deense rechtbank dat nog eens vier mannen en twee vrouwen tot 23 februari in voorhechtenis moeten blijven. Drejer zei dat hij op bevel van het gerecht geen details over de verdachten kon geven, maar dat ze gelinkt waren aan elkaar.

De politie in Duitsland zei donderdag dat drie broers uit Syrië in het weekend opgepakt waren, twee in Duitsland en één in Denemarken, op verdenking van het gezamenlijk voorbereiden van een bomaanslag.

Volledig scherm © AP

Kilo’s chemicaliën

De drie Syrische broers, die 33, 36 en 40 jaar oud zijn, worden verdacht van het voorbereiden van een zware gewelddaad tegen de staat, zei het federale parket in de stad Naumburg, in de deelstaat Saksen-Anhalt.

De drie broers werkten mee aan de aankoop van verscheidene kilo's chemicaliën in januari in Polen. Daardoor dachten speurders dat ze van plan waren een bom te maken. De producten werden volgens het onderzoek van Polen naar Dessau-Roßlau (in Duitsland) en dan naar Denemarken vervoerd. Duitsland werd door de Poolse autoriteiten ingelicht over de verkoop van de chemische producten. Kort daarna werd contact gelegd met de speurders in Denemarken.

Volledig scherm © EPA

Twee van de Syrische broers reisden in 1998 naar Duitsland en kregen er later de status van vluchteling. Een van de broers zou met een Duitse getrouwd zijn. Leden van de familie werden tussen 2006 and 2016 als islamisten geboekstaafd door de autoriteiten, maar verdenkingen over illegale activiteiten konden toen niet hard gemaakt worden, zeiden veiligheidsbronnen.

Verijdeld

"Onze veiligheidsautoriteiten hebben andermaal een islamistische terreuraanslag verijdeld", zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer. "Terrorisme is internationaal en ons antiterreurprogramma is dat ook", aldus de minister.

De Deense minister van Justitie Nick Haekkerup bedankte de Duitse autoriteiten voor de samenwerking met PET. Hij zei dat de zaak aantoonde dat “de terroristische dreiging tegen Denemarken ernstig blijft”.

Volledig scherm Flemming Drejer van PET. © EPA