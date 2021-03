Denemarken legt vaccineren met AstraZeneca tijdelijk stil

Onderzoek naar verband

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA is een onderzoek gestart. Het Deense Gezondheidsinstituut benadrukt momenteel wel dat er nog geen oorzakelijk verband gelegd kon worden tussen de bloedklonters en het AstraZeneca-vaccin. “Het is op dit moment niet mogelijk om te concluderen of er een verband is. We handelen vroeg, dit moet grondig worden onderzocht.”