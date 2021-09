Denemarken haalt eigen ambitieuze vaccinatiedoel net niet, maar toch is al 86,6 procent van 12-plussers een eerste keer ingeënt

Sarkozy veroor­deeld tot een jaar cel wegens illegale financie­rings­prak­tij­ken tijdens verkie­zings­cam­pag­ne

15:01 De Franse oud-president Nicolas Sarkozy - die zelf niet aanwezig was in de rechtbank in Parijs - is schuldig bevonden aan illegale financieringspraktijken tijdens zijn verkiezingscampagne in 2012. De 66-jarige politicus hield tijdens het proces vol van niets geweten te hebben. Tegen het voormalige staatshoofd was een jaar cel geëist, waarvan de helft voorwaardelijk, maar de rechtbank heeft een strengere straf uitgesproken: één jaar effectief. Sarkozy mag zijn straf wel thuis onder elektronisch toezicht - met een enkelband dus - uitzitten. Hij moet dus niet naar de gevangenis. Zijn advocaat liet al weten in beroep te zullen gaan.