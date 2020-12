Denemarken gaat 4 miljoen gedode nertsen weer opgraven en verbranden

Biden bezoekt graf overleden vrouw en dochter dag op dag 48 jaar nadat ze stierven bij ongeval

18 december De Amerikaanse verkozen president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben vandaag het graf bezocht van Bidens eerste echtgenote Neilia en dochtertje Naomi. Het is dag op dag 48 jaar geleden dat ze omkwamen bij een zwaar verkeersongeval in het plaatsje Hockessin, in de staat Delaware.