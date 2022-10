Denemarken: “Er lekt geen gas meer uit Nord Stream 2"

NAVO-baas Stolten­berg: “Ernstige gevolgen als Rusland kernwapens gebruikt”

Als Rusland kernwapens zou inzetten in de huidige oorlog in Oekraïne zal Moskou te maken krijgen met “ernstige gevolgen”. Dat is Rusland al meermaals duidelijk gemaakt, zei secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg in een persconferentie. Over de Oekraïense aanvraag tot een versneld lidmaatschap bij het bondgenootschap bleef de NAVO-baas wat op de vlakte.

30 september