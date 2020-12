Denemarken biedt na 69 jaar excuses aan voor kinderen die uit Groenland weggehaald werden

“Met deze maatrege­len komen we de winter niet door”: cijfers in onze buurlanden dalen al even niet meer

7 december Niet alleen België rekent af met stagnerende coronacijfers, ook in onze buurlanden willen de curves maar niet zakken. In Nederland is het aantal nieuwe besmettingen voor de zesde dag op rij gestegen. In Frankrijk wordt gevreesd dat de (eindejaars)versoepelingen onhaalbaar zijn. Ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel roept op tot strengere maatregelen want “met deze maatregelen komen we de winter niet door”, zo zei ze vandaag.