Denemarken bestelde dubbel zoveel doses als België en vaccineert sneller

Qua inwonersaantal is Denemarken te vergelijken met Vlaanderen. Maar waar Vlaanderen tot nu toe vier procent van de bevolking een prikje toediende met een coronavaccin, is dat in Denemarken 5,8 procent. Denemarken is nochtans, net als ons land, afhankelijk van Europa voor het aantal vaccins dat het via raamcontracten krijgt. De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal inwoners en toch kreeg Denemarken met minder inwoners ruim een derde méér vaccins per kop dan België, schrijft De Standaard. Dat komt omdat de Denen in verhouding tot de bevolking ook 2,5 keer meer vaccins bestelden dan de Belgen.