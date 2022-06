Denemarken activeert eerste fase van noodplan in verband met aardgasvoorraad

Tweede agent had kans om schutter Uvalde nog buiten de school uit te schakelen

Nog een tweede agent had heel even een kans om schutter Salvador Ramos, die op 24 mei in een basisschool van Uvalde in de staat Texas 19 kinderen en 2 leraars doodschoot, uit te schakelen. Maar de agent durfde niet te schieten op de gewapende tiener, uit angst spelende kinderen te raken en te verwonden.

20 juni