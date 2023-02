Demonstreren zit in de Franse cultuur, maar deze Fransman gaat wel heel ver: “Ik liep al mee in zo’n 1.000 protestmarsen”

Fransman Jean-Baptiste Reddé hijst al meer dan tien jaar zijn grote kleurrijke borden bij bijna elk straatprotest. Hiermee belichaamt hij de blijvende passie van Frankrijk voor demonstraties. The New York Times kreeg de kans om met de protestlegende te praten: “Demonstreren is mijn passie en mijn voornaamste doel in het leven”.

De laatste weken loopt de ene demonstratie bijna over in de andere bij onze Zuiderburen. Vakbondmensen leiden de marsen en demonstranten schreeuwen vurige leuzen. Hier en daar breken ook clashes met de politie uit. Frankrijk kent een lange traditie aan demonstreren en heel wat Fransmannen namen ook al meer dan eens een spandoek vast. Toch zijn er niet veel mensen die zo ver gaan als Jean-Baptiste Reddé.

Reddé gaf tien jaar geleden zijn baan als leraar op en wijdde zich bijna fulltime aan het protesteren. “Dit is wat mijn leven beheerst”, zei hij in een recent interview met The New York Times, “Demonstreren is waar ik me het beste bij voel en waar ik een doel vind”.

Deze dagen is Frankrijk in rep en roer over regeringsplannen om de pensioenleeftijd te verhogen van 62 naar 64 jaar, als onderdeel van een herziening van het pensioenstelsel. Door de bevolking langer te laten werken hopen ze de pensioenen te kunnen blijven betalen. Maar Reddé is het daar niet mee eens, zo staat ook op zijn bord te lezen: “Het belasten van de rijken van het land zou veel effectiever zijn.

Fenomeen

Zijn kenmerkende borden zijn een fenomeen geworden. Ze doken op nadat de regering had geprobeerd de gasbelasting te verhogen. Ze doken op bij marsen voor vrouwenrechten. En ze hebben van de heer Reddé een hoofdrolspeler gemaakt bij Franse demonstraties. Hij is een soort “Waar is Wally?” die steevast opduikt bij elk protest.

Hij schat dat hij waarschijnlijk meer dan 1.000 protesten heeft bijgewoond. “Demonstreren is als liefhebben,” zei Reddé aan The New York Times, “Je houdt de tel niet bij”.

Als zoon van een leraar Engels en een huismoeder groeide Reddé op ten tijde van de opstanden van mei 1968. Het duurde niet lang voordat hij zich als student aansloot bij petities tegen rapportcijfers. Met een universitair diploma Engels en een passie voor poëzie werd hij eind jaren zeventig leraar op een basisschool. Toen nam hij deel aan zijn eerste straatprotest, tegen veranderingen in het onderwijssysteem.

“Empathie voor alles”

“Ik voel empathie voor alles, zowel voor mensen als voor dieren. Ik ben een beetje een spons”, vertelt Reddé, “Dus demonstreer ik”.

Parijs telt volgens cijfers van de regering ongeveer vijf demonstraties per dag. Franse socioloog Olievier Fillieule vertelt dat de “protestcultuur” van het land geworteld is in een lange geschiedenis van gecentraliseerde staatsmacht die weinig ruimte liet voor collectieve onderhandelingen. Hierdoor was de straat de beste weg naar verandering.

Enkele van de belangrijkste sociale verworvenheden van Frankrijk werden verworven door massaprotesten, waaronder het recht op betaalde vakantie in de jaren 1930. Op scholen bestuderen kinderen de grootste sociale bewegingen die het land op zijn grondvesten deden schudden, waardoor protesten een onvermijdelijk onderdeel blijven van het leven van elke Franse burger. Toch is er bijna niemand die zo verknocht is aan het protest als Redé en zijn kleurrijke borden.