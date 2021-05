Demonstranten slaags met politie in Berlijn op Dag van Arbeid

Vier mensen met beperking gedood met mes in Duitse kliniek: hoe kon verpleeg­ster Ines (51) plots moordenaar worden?

30 april Ines R. (51) zorgde twintig jaar lang in een kliniek in de Duitse stad Potsdam bij Berlijn voor mensen met een beperking. Maar woensdag nam ze tijdens haar dienst een mes en sneed de keel over van twee mannen en twee vrouwen (31, 35, 42 en 56 jaar oud). Een vijfde patiënt raakte zwaargewond. Voor haar omgeving en de nabestaanden van de slachtoffers is de tragedie niet te vatten. Hoe kon dit gebeuren?