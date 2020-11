Demonstranten en politie belaagd tijdens protest tegen zwarte piet in Maastricht

Opnieuw hevige protesten tegen regime Wit-Rus­land na dood van voormalig soldaat

12:46 In Wit-Rusland is zondag een nieuw massaprotest tegen president Alexandr Loekasjenko begonnen. De demonstratie is bedoeld om een 31-jarige man te herdenken die een paar dagen geleden werd aangevallen en later in een ziekenhuis stierf. De dood van de man wekte heel wat verontwaardiging op bij de oppositie. De politie probeerde de manifestanten onmiddellijk uiteen te drijven en er zouden al arrestaties verricht zijn.