Democratische senator blokkeert Bidens investeringspakket

Europese Unie wil export van Russisch goud aan banden leggen

De Europese Unie wil de uitvoer van Russisch goud opnemen in haar sanctiemaatregelen naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dat heeft Europees commissaris Maros Sefcovic vrijdag gezegd in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Europese Zaken in de Tsjechische hoofdstad Praag. De Unie volgt daarmee een beslissing van de G7.

13:19