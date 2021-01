Democratische leider Schumer wil dat Pence Trump afzet: “Gebruik 25ste amendement”

Amerikaken­ner David Criekemans: “Piste om Trump af te zetten wellicht uit de weg”

12:50 Nu de Amerikaanse president Donald Trump heeft verklaard dat de machtsoverdracht naar verkozen president Joe Biden ordentelijk zal gebeuren, is de piste om hem in de laatste dagen van zijn ambtstermijn nog af te zetten via het 25ste amendement van de Grondwet wellicht van de baan. Dat zegt professor buitenlands beleid aan de Universiteit Antwerpen David Criekemans bij HLN Live. De fysieke aanwezigheid van Trump is ook niet per se nodig voor die machtsoverdracht, legt hij uit. “Trump kan in principe naar Mar-a-Lago.”