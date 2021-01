Democratische leider Nancy Pelosi eist strafrechtelijke vervolging Donald Trump: “Een gestoorde, verwarde en gevaarlijke president van de Verenigde Staten”

Vijftien mensen in verdenking gesteld door federale justitie voor bestorming Capitool

8 januari Vijftien mensen zijn in verdenking gesteld voor de bestorming van het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad. Onder hen is de man die aan het bureau van de Democrate Nancy Pelosi werd gefotografeerd. Die bewuste man is vrijdagochtend opgepakt. Dat heeft het ministerie van Justitie aangekondigd.