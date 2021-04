Democratische krachten van Myanmar heffen omstreden grondwet op

Het comité van verkozen afgevaardigden CRPH (Cabinet of Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) maakte op Facebook bekend dat grondwet per 31 maart 2021 buiten werking gesteld was. Of deze stap concrete gevolgen voor de werkelijkheid op het terrein heeft, is nog onduidelijk. CRPH is een ondergrondse regering van leden van NLD (National League for Democracy), de partij van de vastgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi (75).



Krachtens de grondwet kon Suu Kyi geen president worden en regeerde ze de voorbije vijf jaar als staatsraad, de facto de regeringsleider. De grondwet geldt als de grootste hindernis voor echte hervormingen in het Zuidoost-Aziatische land.