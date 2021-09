Democratisch gouverneur Californië blijft op post: poging van Republikeinen om Gavin Newsom buiten te werken mislukt

Newsom, voormalig burgemeester van San Francisco, werd in 2018 verkozen tot gouverneur van Californië met 62 procent van de stemmen. Zijn mandaat loopt nog tot in januari 2023, maar er kon vervroegd een einde aan komen. Dat was het gevolg van een bepaling in de Californische grondwet, die zegt dat ontevreden kiezers een “recall election” (terugroep-verkiezing) kunnen organiseren om hun gouverneur te vervangen. Ze hebben daarvoor de handtekeningen nodig van minstens twaalf procent van het aantal kiezers bij de laatste verkiezingen. In dit geval komt dat overeen met ongeveer 1,5 miljoen handtekeningen.