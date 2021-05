Democratisch Congreslid AOC is aanhoudende aanvallen Republikeinse collega beu: "Deze vrouw is duidelijk ziek”

Het Democratische Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez, alom bekend onder de afkorting AOC, heeft het helemaal gehad met de voortdurende bedreigingen en intimidatiepogingen van haar Republikeinse extreemrechtse collega Marjorie Taylor Greene. Die laatste is een fervente aanhangster van ex-president Donald Trump en de QAnon-complottheorie. Volgens AOC is Taylor Greene “duidelijk ziek” en maakt ze zich zorgen om haar mentale toestand.

CNN bracht eerder deze week een video naar buiten uit 2019 waarop Marjorie Taylor Greene, toen nog niet verkozen in het Huis van Afgevaardigde, het kantoor van OAC in het Capitool in Washington DC probeert binnen te komen. Op de sindsdien verwijderde Facebook Live-video is te zien en te horen hoe Taylor Greene door de brievenbus van de deur AOC uitdaagt om “naar buiten te komen” uit haar “peutertuin”.

“Je moet ophouden je te gedragen als een baby en je deur op slot te houden”, klinkt het. “Kom naar buiten en verantwoord je voor de burgers die je zou moeten dienen. Als je een grote meid wil zijn, moet je je luier weggooien en naar buiten komen en tegen de Amerikaanse burgers durven spreken. In plaats van een klep te moeten gebruiken, een kleine klep. Zo triest.” Een andere persoon roept AOC’s medewerkers toe dat ze “niet eeuwig binnen kunnen blijven”. “Kom naar buiten om te spelen.”

Taylor Greene raakte eind vorig jaar verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor het 14e district van Georgia. Sindsdien zijn AOC en een aantal andere progressieve Democratische parlementsleden als Ilhan Omar en Rashida Tlaib nog maar haar favoriete mikpunt geworden. Tijdens haar campagne vorig najaar postte ze een foto op Facebook met daarop zijzelf en een wapen, naast de drie Congresleden. “We hebben sterke, conservatieve christenen nodig om in de aanval te gaan tegen deze socialisten die ons land kapot willen scheuren”, schreef ze erbij.

Volledig scherm Alexandria Ocasio-Cortez in het Capitool. © EPA

“Ze heeft hulp nodig”

Begin deze week confronteerde ze Ocasio-Cortez nog herhaaldelijk buiten aan het Capitool. Terwijl ze haar achterna bleef lopen riep ze haar niet alleen termen als “kip” en “radicale socialist” toe, maar vroeg ze ook agressief waarom ze de “terroristen van Black Lives Matter en antifa” bleef steunen.

AOC zelf zei donderdag dat ze vroeger als barvrouw had gewerkt in New York, en vergeleek Taylor Greene met “het type mensen dat ik daar continu moest buiten zetten”. “Dit gaat zelfs niet om wat ik voel. Het gaat erom dat ik niet zal toelaten dat jonge vrouwen, mensen van kleur, iedereen die opstaat voor waar ze in geloven, deze intimidatie door een persoon die de witte suprematie aanhangt moeten zien.”

Nadat de video uit 2019 opdook, zei AOC gisteren tegenover CNN dat ze zich zorgen maakt over de “fixatie” van Taylor Greene op haar persoon. “Dit is een vrouw die duidelijk ziek is, en hulp nodig heeft. Deze fixatie is nu al jaren aan de gang. We zijn op een punt aangekomen dat ook anderen zich daar zorgen over beginnen maken. Iemand met professionele kennis zou haar moeten onderzoeken.” Alvast Huisvoorzitster Nancy Pelosi heeft gevraagd dat het House Ethics Committee zich over Taylor Green buigt.

QAnon

Taylor Greene is een fervente aanhangster van de QAnon-theorie, die stelt dat de wereld geregeerd wordt door een geheim uitgebreid elitenetwerk dat zich ook inlaat met pedofilie en kinderhandel via ondergrondse gangen. Schietpartijen op scholen zijn volgens haar allemaal opgezet spel om de wapenwetten aan banden te kunnen leggen. De 46-jarige politica beweerde in het verleden ook dat er bij de aanslagen van 11 september 2001 geen vliegtuig in het Pentagon is gevlogen. Ze claimt voorts dat Bill en Hillary Clinton verantwoordelijk zijn voor de dood van de zoon van oud-president John F. Kennedy die om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Ook gaf ze likes bij posts op sociale media waarin werd opgeroepen om Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, te vermoorden.

De meest bizarre theorie die Taylor Greene aanhangt is die over de bosbranden in Californië in november 2018 waarbij 85 mensen het leven lieten. Volgens de voormalige fitness-uitbaatster waren die veroorzaakt “door een laserstraal uit de ruimte”. “Een laserstraal van een satelliet moest energie terugstralen naar zonnepanelen, maar heeft een zenderontvangststation gemist”, zo verklaarde ze indertijd. “De Californische stroomleverancier PG&E kon zo met de hulp (van de miljardairs van) de Rotschilds de nodige ruimte maken voor de uitbouw van een nieuw gigantisch spoorwegennetwerk.”

Zelfs Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, noemde Greene al eens een “kankergezwel” binnen zijn partij. In februari werd ze uit twee belangrijke parlementscommissies gestemd.

