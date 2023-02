Democratie in vrije val in Rusland in 2022, België blijft ‘gebrekkige democratie’

Dollekoei­en­ziek­te aangetrof­fen op Nederlands boerenbe­drijf: “Waar­schijn­lijk geïsoleerd geval”

Op een boerderij in Nederland is bij een dode koe de dollekoeienziekte aangetroffen. Dat meldt het Nederlandse ministerie van Landbouw. Het ministerie wil niet zeggen waar de boerderij gelegen is, maar volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ gaat het om een veehouder in Zuid-Holland. De boerderij in kwestie is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gesloten. Ondertussen heeft het ministerie bekendgemaakt dat het gaat om een geval van de atypische ‘ouderdomsvariant’, die minder gevaarlijk is voor mensen.

