Democratie in El Salvador bedreigd: president claimt “coolste dictator ter wereld” te zijn

Dit weten we over de verdwij­ning van Gabby Petito

21 september In de VS gaat de klopjacht voort op de vermiste verloofde van YouTubester Gabby Petito. Eergisteren is haar lichaam teruggevonden, hij is nog spoorloos. Niet alleen de FBI probeert te achterhalen wat er tussen Petito en haar vriend is gebeurd. Over de hele wereld voeren fans en amateurdetectives via het internet hun eigen onderzoek. Dit is wat we nu al weten.