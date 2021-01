Democraten winnen ook tweede Senaatszetel in Georgia en controleren nu volledige Congres

De Democraat Jon Ossoff (33) heeft bij de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia zittend senator David Perdue (71) verslagen. Dat blijkt vanavond uit projecties van Amerikaanse media. Eerder vandaag bleek al dat de Democraat Raphael Warnock de andere Senaatszetel in Georgia had binnengehaald. Daarmee hebben de Democraten nu de meerderheid in de Senaat, nadat ze eerder al het Huis van Afgevaardigden wonnen.

Het verschil tussen Ossoff en Perdue is zeer klein (voorlopig 50,31 procent versus 49,69 procent), dus een hertelling behoort tot de mogelijkheden. Als de overwinning bevestigd wordt, beschikken Democraten en Republikeinen beiden over 50 zetels in de Senaat. Eerder vandaag werd in dezelfde staat ook de Democratische uitdager Raphael Warnock (51) als winnaar uitgeroepen in zijn tweede ronde tegen Kelly Loeffler (50). Warnock werd zo de eerste zwarte senator uit de zuidelijke staat ooit.

In Georgia verdedigden de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue hun zetels. Georgia gold al decennialang als een Republikeins bolwerk. De Republikeinen hadden genoeg aan één zetel in de staat om de Senaat in handen te houden, aangezien de verhouding dan 51-49 zou zijn.

Maar zoals het er nu uitziet zullen beide partijen dus over vijftig zetels beschikken. Dat betekent meteen ook dat de machtsbalans in de Senaat binnenkort zal overhellen naar de Democraten. Bij een ex aequo is het namelijk de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democrate Kamala Harris.

Bij de verkiezingen van 3 november wonnen de Democraten ook al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Daarmee zal de komende twee jaar, tot er nieuwe parlementsverkiezingen plaatsvinden, zowel het presidentschap, het Huis, als de Senaat in Democratische handen zijn. President Joe Biden krijgt daarmee veel meer ruimte om zijn beleidsagenda uit te voeren. Ook belangrijke politieke benoemingen worden zo plots veel gemakkelijker voor de Democraten.

Militieleden bijeen bij parlementsgebouw

Militieleden hebben zich vanavond ook verzameld bij het Capitool in Atlanta, de hoofdstad van Georgia, meldt een verslaggever van The Washington Post op Twitter. Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat Georgia, en een aantal van zijn stafleden zouden in veiligheid zijn gebracht. Raffensperger kreeg zaterdag nog een uitgebreid telefoongesprek van Trump, waarin die hem aanspoorde 11.000 stemmen te “vinden” om de verkiezing in de staat alsnog te winnen.

Om leden van welke militie het gaat en in wat voor aantallen ze aanwezig zijn, is niet duidelijk.