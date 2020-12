Democraten willen stimuluscheque verhogen met Trumps steun, maar Republikeinen blokkeren de boel

Misviering in Sint-Pietersba­si­liek in beperkte kring, geen "Urbi et Orbi" op het balkon

14:36 Paus Franciscus gaat de misviering op kerstavond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome in beperkte kring vieren. Er zijn slechts een 100-tal bezoekers toegelaten en de viering start ook enkele uren vroeger dan normaal -om 19.30 uur- zodat iedereen op tijd thuis is voor de avondklok van 22 uur. Op kerstdag komt er geen traditionele "Urbi et Orbi" vanop het balkon, maar wordt de zegening van de "Stad en de Wereld" live gestreamd.