Democraten willen dat vicepresident Mike Pence president Donald Trump afzet: Trump wordt beschuldigd van 'aanzetten tot opstand’

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zijn maandag de eerste stappen gezet om president Donald Trump af te zetten. De Democraten hebben formeel een resolutie ingediend voor een afzettingsprocedure. De president wordt daarin beschuldigd van het “aanzetten tot een opstand”. Wat zijn de volgende fasen in het proces? Dit is wat er gebeurt en staat te gebeuren.

De Democraten hebben maandagochtend lokale tijd in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een resolutie ingediend die vicepresident Mike Pence vraagt om president Donald Trump af te zetten. Meer bepaald zou Pence amendement 25 op de grondwet moeten inroepen om met een meerderheid van de regering vast te stellen dat Trump niet in staat is om zijn ambt uit te oefenen. Pence zou dan zijn taken en bevoegdheden overnemen.

“Aanzetten tot opstand”

De resolutie bevat één artikel voor een impeachment tegen de president, namelijk de aanklacht “aanzetten tot opstand”.

Het artikel heeft het over de herhaalde beweringen van Trump dat hij de verkiezingen heeft gewonnen en zijn controversieel telefoontje naar de “minister van Binnenlandse Zaken” van de staat Georgia om het verkiezingsresultaat aldaar om te buigen. Het vermeldt ook de toespraak van het staatshoofd aan zijn aanhangers vorige woensdag, vooraleer die het Capitool gingen bestormen. Er wordt gesteld dat Trump toen statements maakte die “aanmoedigden en voorzienbaar resulteerden in de wetteloze acties” in het Capitool daarna.

Ultimatum

De Democraten hadden om unanimiteit rond de resolutie gevraagd, maar de Republikeinen in het Huis blokkeerden dat meteen. Het Huis zal dus - allicht morgen - bij elkaar moeten komen om te stemmen. De resolutie zal dan waarschijnlijk worden goedgekeurd, aangezien de Democraten in het Huis de meerderheid hebben. Vanaf dan begint ook een ultimatum aan vicepresident Pence om binnen de 24 uur te reageren, te lopen.

Als Pence het 25ste amendement na die 24 uur niet inroept - Pence heeft daar de helft van de regering voor nodig - zullen woensdag de nodige documenten worden ingediend in het Huis om de afzettingsprocedure op te starten in het parlement. Die documenten liggen al klaar, en meer dan 200 Democraten hebben al aangegeven ze te steunen. "Om onze grondwet en onze democratie te beschermen, zullen we met spoed handelen, omdat deze president een onmiddellijk gevaar vormt voor beide", luidt het.

Twee delen

De impeachmentprocedure dus. Die bestaat uit twee grote delen, legt Amerikakenner Bart Kerremans (KU Leuven) uit in een gesprek met HLN LIVE.

Er is de beschuldigingsfase, die loopt in het Huis, waar bij gewone meerderheid over moet worden gestemd. In het Huis hebben de Democraten de meerderheid, dus de kans is groot dat de beschuldiging van ‘aanzetten tot opstand’ goedgekeurd geraakt. Die stemming zou al meteen woensdag plaatsvinden, kondigde de voorzitter van de bevoegde parlementaire commissie maandag aan, waardoor Trump formeel in beschuldiging zal worden gesteld.

In de Senaat moet dan het echte proces worden gevoerd, met de honderd senatoren als juryleden. Op het einde van het proces wordt er over de articles of impeachment gestemd, en als minimaal twee derde van de senatoren minimaal één artikel goedkeuren, is de president afgezet. “De senatoren kunnen daarbovenop nog beslissen om ook een toekomstige diskwalificatie goed te keuren via een tweederdemeerderheid, waardoor in dit geval Trump zich nooit meer kandidaat kan stellen voor het presidentschap.”

“Heel moeilijk in de praktijk”

Vraag is hoe realistisch het scenario van de impeachment is, aangezien Trump over negen dagen sowieso geen president meer is en de Democraten voorlopig nog geen meerderheid hebben in de Senaat, laat staan een tweederdemeerderheid.

“In theorie kan het”, aldus Kerremans, maar in de praktijk wordt het “heel, heel moeilijk”. “Alleen al omwille van de tijd: de president moet de kans krijgen zijn verdediging uit te werken, een team van advocaten samen te stellen, wat natuurlijk tijd in beslag neemt. Tweede element is het proces zelf in de Senaat, wat snel kan gaan maar evengoed een lange tijd kan duren omdat je daar de directe link moet kunnen leggen tussen de toespraak van Trump en de gebeurtenissen in het Capitool.” Bovendien is de Senaat op dit moment eigenlijk niet in sessie en komt ze pas op 19 januari, een dag voor Bidens eedaflegging, weer samen.

Maar nog belangrijker acht Kerremans de keuze van Mitch McConnell, de fractieleider van de Republikeinen in de Senaat. Die hebben daar voorlopig dus nog de meerderheid, en McConnell kan ook de timing van het proces daardoor beïnvloeden en vertragen. “Het probleem voor hem is dat zijn fractie verdeeld is, en de vraag is maar of dat een voorzitter van zo’n fractie wil dat die verdeeldheid op tafel komt te liggen. Ook al omdat er nog maar negen dagen zijn.”

“Het effect zou daardoor net wel kunnen zijn dat McConnell Mike Pence onder druk zet om het 25ste amendement te activeren. Er kunnen dus meerdere bedoelingen achter de zetten van Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zitten”, zegt Kerremans nog. Ten eerste directe druk uitvoeren op Mike Pence, ten tweede de impeachmentprocedure effectief opstarten, maar ten derde ook McConnell onder druk te zetten om zo Pence onder druk te zetten. Mijn vermoeden is dat uiteindelijk de bedoeling is.”

Enkele maanden pauze?

Maar ook de Democraten zijn verdeeld over de beste manier om Trump aan te pakken. Critici vrezen dat een tijdrovende afzettingsprocedure het begin zou kunnen overschaduwen van het presidentschap van hun partijgenoot Joe Biden, die op 20 januari wordt beëdigd.

De prominente afgevaardigde James E. Clyburn opperde gisteren dat het Huis van Afgevaardigden aanklachten tegen Trump alvast kan goedkeuren, om die vervolgens pas na enkele maanden, bijvoorbeeld 100 dagen, naar de Senaat te sturen. Op die manier wordt vermeden dat het presidentschap van Biden start met een maandenlange focus op Trump. Bovendien heeft Biden de Senaat zeker in zijn eerste weken ook voor zijn 'gewone’ taken nodig, zoals wetgevend werk en een aantal belangrijke benoemingen.

Tegelijkertijd beseft Clyburn dat de kans miniem klein is dat er op dit moment voldoende Republikeinse senatoren zijn om de afzetting te steunen. Tot nu toe hebben er slechts twee publiekelijk verklaard dat Trump zou moeten opstappen, terwijl er minstens zeventien nodig zijn om aan een tweederdemeerderheid te geraken. Maar met enkele maanden pauze is Trump sowieso meer dan nu uit beeld verdwenen, en als de Senaat Trump dan ook nog eens zou verbieden zich ooit nog kandidaat te stellen, komt dat een aantal Republikeinen misschien zelfs niet zo heel slecht uit met het uitzicht naar 2024.

Niet alle Democraten vinden uitstel echter een goed idee. Betrokkenen zeggen tegen The Washington Post dat zo weinig overblijft van het argument dat Trump meteen moet vertrekken omdat hij een gevaar is voor het land. Er zou ook zijn gesproken over de mogelijkheid geen afzettingsprocedure te starten, maar een soort motie van afkeuring in te dienen. Dat zou sneller gaan en mogelijk op meer steun kunnen rekenen.

Historisch

Als de Democraten toch besluiten Trump te ‘impeachen’, zouden ze daarmee geschiedenis schrijven. Het zou de allereerste keer ooit zijn dat een president twee keer te maken krijgt met zo’n afzettingsprocedure, nadat hij vorig jaar al een keer in beschuldiging werd gesteld in het Huis, maar daarna werd vrijgesproken in de Senaat.

Trump-aanhangers belegerden woensdag het onderkomen van het Amerikaanse Congres, vielen het gebouw binnen en richtten vernielingen aan. Daarbij vielen vijf doden en tientallen gewonden.