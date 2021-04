“Democraten willen Amerikaans Hooggerechtshof uitbreiden met 4 rechters”

De Democraten in het Amerikaanse parlement presenteren donderdag een wetsvoorstel om het aantal rechters in het Hooggerechtshof uit te breiden van 9 naar 13. Dat meldt nieuwssite The Intercept op basis van drie ingewijden.

Het Hooggerechtshof doet regelmatig verstrekkende uitspraken over omstreden onderwerpen zoals stemrecht, burgerrechten, abortus en wapenwetten. De hoogste rechtsprekende macht is echter zeer gepolitiseerd omdat de president de hoge rechters voor het leven benoemt. Op dit moment bestaat het Hooggerechtshof nog uit drie progressieve rechters en een conservatieve meerderheid van zes rechters. Als Democratisch president Joe Biden vier nieuwe rechters benoemt, zou er dus plots een progressieve meerderheid zijn in het hof.

Politieke veldslag

Rond het Hooggerechtshof brak eind vorig jaar een politieke strijd uit tussen de Republikeinen en de Democraten na het overlijden van de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg. Toenmalig president Donald Trump zag zijn kans schoon om vlak voor het einde van zijn termijn nog zijn derde conservatieve hoge rechter te benoemen. Zo zou hij zijn invloed kunnen laten gelden, zelfs als hij niet herkozen zou worden als president.

De Democraten waren daar woest over omdat Republikeinse senatoren in het laatste jaar van president Barack Obama weigerden diens kandidaat goed te keuren. De Republikeinen meenden dat een president in het laatste jaar van zijn termijn de benoeming van hoge rechters aan zijn opvolger zou moeten laten.

Sinds Trump en de Republikeinen in oktober, een maand voor de verkiezingen, toch de benoeming van de aartsconservatieve Amy Coney Barrett als hoge rechter erdoor drukten, wordt er in Democratische kringen gespeculeerd over het uitbreiden van het aantal hoge rechters om een einde te maken aan de conservatieve meerderheid in het Hooggerechtshof.

Volledig scherm Archiefbeeld. Voormalig president Donald Trump en de toen nog kersverse opperrechter Amy Coney Barrett bij het Witte Huis in Washington. (26/10/2020) © AP

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voor de uitbreiding van het Hooggerechtshof is volgens The Intercept met name van de hand van Jerry Nadler, de Democratische voorzitter van de commissie juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden. In de Senaat zal de Democraat Ed Markey uit de staat Massachusetts zich inzetten voor het wetsvoorstel.

De Republikeinen zijn tegen een uitbreiding van het Hooggerechtshof. Sommige Republikeinen stellen dat het voorgenomen 'court packing' (uitbreiden van het aantal rechters om een politieke meerderheid te creëren, red.) het vertrouwen van Amerikanen in hun politieke en gerechtelijke instituties zal schaden. Critici vinden dat de tactiek een slechte gewoonte creëert, waarbij voortaan elke president het hof kan veroveren door het aantal rechters uit te breiden. Het aantal hoge rechters is in het verleden echter al meermaals aangepast.

