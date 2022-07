Democraten strijden om cruciale Senaatszetels met goedgevulde kas: tussentijdse verkiezingen kunnen presidentschap Biden maken of breken

“Tot de maan en terug”: Amerikaans gezin wil assen van overleden zoontje (11) naar ruimte sturen

Een gezin uit de Amerikaanse staat Florida wil de wens van hun overleden zoon inwilligen door zijn assen naar de ruimte te sturen. De 11-jarige Matthew Gallagher had een grote passie voor de ruimte en kon er maar niet over zwijgen. “Sinds hij 5 jaar was, zei hij altijd dat hij astronaut wou worden”, vertellen zijn ouders Cori en Scott.

