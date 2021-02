Democraten Lagerhuis bereiden de weg voor steunpakket zonder Republikeinen

Steeds meer Republikei­nen distantië­ren zich van partijgeno­te en QA­non-aanhang­ster Marjorie Taylor Greene

3 februari In de Amerikaanse Senaat spreken steeds meer Republikeinen zich uit tegen hun partijgenote Marjorie Taylor Greene. Dat pas verkozen Congreslid uit Georgia spuit al jaren volledig dolgedraaide complottheorieën, zoals dat de schietpartijen van Sandy Hook en Parkland, waarbij tientallen kinderen gedood werden, in scene gezet zijn. Haar partij beraadt zich over haar positie.